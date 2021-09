Freundlicher Empfang für die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch in Tel Aviv. In Israel hat das Schuljahr zum zweiten Mal in Folge unter Corona-Bedingungen begonnen. Für rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche öffneten am Mittwoch wieder Schulen und Kindergärten. Dabei gilt Maskenpflicht. Und trotz der fröhlichen Gesichter sind die Sorgen groß. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel war am Tag vor Schulbeginn mit fast 11 000 Fällen binnen 24 Stunden auf einen Höchststand seit Beginn der Pandemie geklettert. Experten befürchten, der Schulbeginn könnte das Infektionsgeschehen weiter befeuern. Schulleiter Uri Perelman sagte: "Alle Kinder in unserer Schule haben den Schnelltest gemacht, den Antigentest, und sie müssen die Testergebnisse zu uns bringen, um das Schuljahr zu beginnen. Es ist nicht obligatorisch, aber es ist etwas, worum wir die Eltern bitten, mit uns zusammenzuarbeiten, so dass wir hoffentlich das Jahr damit beginnen, dass alle gesund und sicher sind, und während des Jahres, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht wirklich sicher, wir müssen einfach mit dem Strom schwimmen." Auch Premierminister Naftali Bennett besuchte am Mittwoch eine Schule. Und versprach, alles dafür tun zu wollen, damit die Schulen offen bleiben können. "Als Premierminister verspreche ich, dass wir uns weiterhin sehr anstrengen werden, damit alle israelischen Schüler lernen können. Wir können das Ergebnis nicht garantieren, aber wir können 100 % Einsatz garantieren. Das ist es, was der Bildungsminister, das Gesundheitsministerium und wir alle gemeinsam getan haben, um diesen Tag zu erreichen." Vor Beginn des Schuljahres hatten die Schulen Corona-Schnelltests verteit. Außerdem werden für Kinder über zwölf Jahren Impfungen in der Schule angeboten.

