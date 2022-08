STORY: Schuldspruch für zwei Angeklagte in Michigan. Nach Einschätzung einer Geschworenenjury wollten die beiden Männer 2020 die Gouverneurin des US-Bundesstaates, Gretchen Whitmer, entführen. Dabei hätten sie auch geplant, einen Sprengsatz zu zünden. Laut Staatsanwaltschaft wollten die Mitglieder einer rechten Miliz 2020 die Demokratin hinrichten, um das Land kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2020 in Bürgerkrieg zu stürzen. Whitmer, die sich im November zur Wiederwahl stellt, warnte nach dem Schuldspruch am Dienstag vor den Gefahren eines radikalisierten Inlandsterrorismus. "Ich kann und werde nicht zulassen, dass Extremisten unsere Arbeit behindern", schrieb Whitmer. Den beiden Männern droht eine lebenslange Haftstrafe. Ein Termin für die Verurteilung steht noch nicht fest.

