An der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bonn hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, dass sich die Bedingungen in der Corona-Pandemie ständig verändern. Nun wurde in Nordrhein-Westfalen seit Montag die Präsenzpflicht für Kinder der 1. bis 7. Klasse aufgehoben. Kinder, die zu Hause betreut werden können, dürfen von zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen. Entsprechend leer sind die Klassenzimmer. Dazu Schulleiter Martin Finke am Montag in Bonn: "Ja, wir haben zum Teil Kinder, die hier anwesend sind, andere Kinder sind zu Hause. Die Präsenz ist ja freigestellt worden zunächst, und wir haben Kinder, die wir aber hier haben, weil die Eltern auch selber sich im Berufsleben noch befinden. Im Moment ist es ein merkwürdiger Zustand von Schule, wo wir einerseits versuchen Kinder zu Hause zu erreichen, andererseits ja hier Kinder zu betreuen." Schüler und Schülerinnen der 8. bis 13. Klasse müssen sogar bis zum 18.12. am Distanzunterricht teilnehmen. Gleiches gilt dann auch für den Wiederbeginn im neuen Jahr am 7. und 8. Januar. Lehrerin Claudia Mohme beschreibt, wie die Situation zuletzt an der Schule war: "Wir hatten einige Klassen, die spontan nicht mehr da waren, weil alle in Quarantäne waren, weil Corona-Fälle waren. Es sind Kollegen gewesen, die halt auch raus sind, weil in der Familie oder sie selbst, jemand an Corona erkrankt war. Das musste man in Windeseile auffangen, schnell handeln, schnell überlegen, wie machen wir das jetzt und wir mussten spontan reagieren und dann natürlich den ganz normalen Ablauf in Schule noch gewährleisten. Das war und ist eine sehr sehr anstrengende Situation." Zwar habe man seit dem Lockdown im Frühjahr in Sachen Distanzunterricht dazugelernt, dennoch ist die Präsenz von Schülern für ein erfolgreiches Arbeiten nicht zu ersetzen. Und wie es nach den Weihnachtsferien weitergehen wird, das kann noch niemand genau absehen und hängt maßgeblich vom Erfolg des harten Lockdowns ab.

