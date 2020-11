90 Prozent weniger Viren im Raum für knapp 200 Euro? Die Do-It-Yourself-Lüftung des Max-Planck-Instituts für Chemie soll das möglich machen. Eng an eng sitzen Schülerinnen und Schüler im Pandemie-Herbst in ihren Klassenzimmern - mögliche Infektionen durch Coronaviren sind daher nicht ausgeschlossen. Frank Helleis ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Mainz und ein ausgesprochener Tüftler. Da professionelle Luftreiniger teuer sind, hatte der Wissenschaftler eine eigene Idee, die auch bereits an der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim eingebaut und getestet wurde: "Wir haben versucht ein reines Abluftsystem, ein sehr einfaches Abluftsystem zu bauen, was in der Lage ist, selektiv am Schüler die Schadstoffe, die von Ihm ausgehen könnten, also CO2 oder infektiöse Partikel, diese Aerosole, abzufangen." Die Schüler finden das prima. Denn das ständige Lüften in Herbst und Winter bringt zwar frische Luft, aber auch Kälte ins Klassenzimmer. O-TON LEON PETÖ, SCHÜLER DER 13. KLASSE "Ich sitze hier im T-Shirt. Zum Beispiel gestern wo wir die Fenster die ganze Zeit offen hatten, ging das nicht. Da musste ich mit Pullover und dicker Jacke rumsitzen und so ist halt viel besser, da kann ich mich viel besser konzentrieren und mir ist halt gar nicht kalt. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen großen Unterschied macht, aber ich denke mal schon, sonst würde dieser ganze Aufwand hier nicht betrieben." O-TON SOPHIA WETTIG, SCHÜLERIN DER 13. KLASSE "Also ich muss sagen, als ich hier das erste Mal das gesehen habe, war schon komisch und diese Trichter sehen auch ein bisschen komisch aus. Ich finde es ist auch jeden Fall, ich sag mal so, besser weniger die Fenster auf zu haben, weil es echt kalt wird. Wenn das hilft, finde ich auf jeden Fall, dass es gut ist. Das lenkt auch nicht ab, oder ist nicht laut." Noch sind die Wissenschaftler weiter in der Testphase. Aber die ersten Messungen waren vielversprechend. Der Preis ist erschwinglich und liegt bei rund 200 Euro. Das Max-Planck-Institut für Chemie will nun eine Bauanleitung für die Do-It-Yourself-Anlage erstellen und auf ihrer Website veröffentlichen.

