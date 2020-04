Stühle und Tischeverrücken am Donnerstag im Evangelischen Gymnasium in Kleinmachnow. So wie überall in Brandenburg sollen hier ab Montag die ersten Abiturprüfungen geschrieben werden. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Abstände zwischen den Prüflingen stimmen. In diesem Jahr sollen hier 75 Abiturienten ihre Prüfungen machen. Sie sollen auf zwölf Räume im Schulgebäude verteilt werden. Die Prüfungen könnten kommen, sagt Schulleiter Peter Brandsch-Böhm: "Wir sind gut darauf vorbereitet. Und so lange die anderen Schülerinnen und Schüler nicht im Haus sind, haben wir auch ausreichend Räume und ausreichend Kollegen und Kolleginnen, die das beaufsichtigen können. Sehr viel schwieriger und sehr viel anspruchsvoller wird es in der Zeit werden, wenn dann ab Mai die anderen Schülergruppen sukzessive dazu kommen werden." In Brandenburg hatten sich auch Schüler- und Elternvertreter für reguläre Abiturprüfungen ausgesprochen. Allein deswegen, weil sich Schülerinnen und Schüler auch an Universitäten in anderen Bundesländern bewerben wollen. Die Abiturprüfungen im Unterricht seien vor der Schließung der Schulen weitgehend abgeschlossen worden, sagt Brandsch-Böhm. Über digitale Lernplattformen und Videokonferenzen sei der Stoff vertieft worden: "Wir glauben, dass das inhaltlich gut funktioniert hat. Gleichzeitig ist es doch eine erhebliche Sondersituation für die Abiturienten. Und auch eine erhebliche Belastung für die Abiturienten und deren Familien." Am Evangelischen Gymnasium in Kleinmachnow hofft man jetzt, dass es gelingt ausreichend für Ruhe und Sicherheit zu sorgen. Und die Angst vor Corona die Ergebnisse beim Abitur nicht belasten wird.