Am Freitag lief die Schule in Berlin trotz der Corona-Krise weitgehend normal. Das wird sich in der nächsten Woche ändern. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sollen alle Schulen ab Montag stufenweise geschlossen werden. Ähnliche Schritte sind auch in fast allen anderen Bundesländern geplant. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rechnet mit einer bundesweiten Schließung der Schulen infolge der Virus-Ausreitung. Die Eltern stehen nun vor dem Problem, wer die Kinder in den langen Osterferien betreuen soll. Dazu Stimmen aus Berlin: "Klar geht die Angst um. Ab Dienstag ohne Betreuung, man muss arbeiten gehen, das ist auf jeden Fall eine Situation, die man so nicht kennt. Und klar ist auch Angst dabei." "Ab Dienstag sollen die Schulen geschlossen werden. Finde ich gut. Warum nicht ab Montag, war meine erste Frage? Jetzt noch ein Tag dazwischen. Ja, ich bin berufstätig, ich muss jetzt zusehen, wie ich zur Arbeit komme oder nicht komme. Ja, aber ich begrüße das." "Ja, ich warte auch gerade auf mein Kind. Und ich habe mitbekommen, dass in der nächsten Woche die Schule frei ist. Meine Frau geht zwar arbeiten. Aber wir haben ein kleines Baby. Und deswegen werde ich auf die Kinder aufpassen müssen." Das Land Nordrhein-Westfalen schließt ab Montag seine Schulen. Kinder sollen zudem dann auch nicht mehr in die Kindergärten kommen, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Wichtig sei, dass Eltern, deren Arbeit im Gesundheitssystem oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung dringend benötigt werde, bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützt würden. "Und um das herzustellen, werden am Montag und Dienstag alle Lehrer in den Schulen bereitstehen, um insbesondere mit diesen Gruppen die Betreuung sicherzustellen. Schul- und Kitaschließungen sind nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts grundsätzlich ein gutes Mittel, um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie zu verlangsamen. Da der Erreger sich aber in den kommenden Wochen und Monaten unterschiedlich stark in unterschiedlichen Regionen verbreiten werde, sei es sinnvoll, dass die Länder jeweils nach den Gegebenheiten vor Ort darüber entscheiden würden, hieß es.