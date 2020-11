Ab Donnerstag sind in der Millionen-Metropole New York wieder alle Schulen geschlossen und der Präsenzunterricht wird ausgesetzt. Betroffen sind rund 1,1 Millionen Schüler. Bürgermeister de Blasio teilte mit, dass die Schwelle von drei Prozent positiver Corona-Tests überschritten worden sei und fügte hinzu: "Ich möchte den Eltern, den Erziehern, dem Personal und den Kindern gegenüber betonen, dass wir beabsichtigen, so schnell wie möglich zurückzukommen." New York war bereits im Frühjahr Epizentrum der Pandemie. Von Mitte März bis Ende September hatten die Schulen damals ihren Betrieb einstellen müssen. Mit den steigenden Infektionszahlen wurde in den USA jüngst ein weiterer trauriger Rekord erreicht: Denn über 250.000 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge durch die Corona-Pandemie in dem Land ums Leben gekommen.

Mehr