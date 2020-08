Der Direktor der Hanauer Karl-Rehbein-Schule Jürgen Scheuermann begrüßte die Schüler seines Gymnasiums am Montag persönlich an der Eingangstür. Auch in Hessen sind die Schüler ins neue Schuljahr gestartet. Im Zeichen der Corona-Pandemie ist man aber von der Normalität noch weit entfernt. Beim Betreten des Schulgebäudes mussten sich die Schüler erst einmal die Hände desinfizieren und kamen über ein Wege-Leit-System in ihrem Klassenraum. Auch auf dem Schulhof soll der Mindestabstand eingehalten werden. "Und wir haben viele Maßnahmen uns überlegt, Hygienemaßnahmen. Im Klassenraum ist der Abstand zum Beispiel aufgehoben. Wir haben Spuckschutz für Kinder, die keine Maske im Unterricht tragen können, angeschafft. Wir versuchen, in den Gängen den Mundschutz flächendeckend durchzuführen. Und wir denken, dass unsere Schüler gut vorbereitet sind durch die Erfahrung vor den Sommerferien." Scheuermann ist überzeugt: Die Schüler brauchen die Gemeinschaft, der persönliche Austausch ist die Basis für erfolgreiches Lernen und für soziale Kompetenz. Sollte es an der Schule einen Corona-Fall geben, wisse er, was zu tun sei: "Wenn ein Coronafall auftritt, würden wir sofort das Gesundheitsamt informieren, das staatliche Schulamt, versuchen die Gruppe, in der es stattgefunden hat, zu identifizieren, die Wege und die Kontaktpersonen weiterzumelden und dann erst einmal in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt, man spricht heute von Kohorten, diese Kohorte im Grunde genommen nach Hause zu schicken, zu isolieren, und alle weiteren Maßnahmen müssen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden." Er sei froh, dass es jetzt wieder mit dem Präsenz-Unterricht weitergehe, sagt der Schulleiter. Es sei ein großer Tag, dass die Gemeinschaft wieder zusammengeführt werden könne.

