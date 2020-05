HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin: "Die Automobilbranche soll natürlich Schlüsselindustrie in Deutschland bleiben, so wie sie es heute ist, das sage ich auch als Umweltministerin. Eine Innovationsprämie zur Förderung alternativer Antriebe kann da ein Weg sein, die Autoindustrie nicht nur gegen Corona, sondern auch im Klimawandel krisenfester zu machen. Aber wir müssen auch über das Auto hinaussystem.scripts. denken. Bahn, ÖPNV, Rad-, Fußverkehr braucht ebenso Impulse für ein klimaverträgliches Verkehrssystem. Also eine Abwrackprämie, wie wir sie 2008 hatten, so was kann es eins zu eins nicht wieder geben, da bin ich fest von überzeugt. Es muss ein zielgerichtetes Programm geben, was hilft, den Neustart in der Automobilindustrie wirklich voranzubringen, und was demzufolge auch hilft, Fahrzeuge, die umweltfreundlich sind, die einen geringen CO2-Ausstoß oder am besten gar keinen haben, solche Fahrzeuge stärker auf den Markt zu bringen."