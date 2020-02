Endlich mal erfreuliche Ergebnisse, so fasste Svenja Schulze am Dienstag die vorläufige Auswertung der Messdaten der Länder und des Umweltbundesamtes zusammen. Demnach hat sich die Luftqualität in Deutschland im vergangenen Jahr verbessert. Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid wurde zwar an rund 20 Prozent der verkehrsnahen Messstationen überschritten. 2018 sei dies aber noch bei 42 Prozent der Fall gewesen. Bei Feinstaub habe es erstmals keine Überschreitungen des geltenden Grenzwertes gegeben. Die Bundesumweltministerin sieht gute Fortschritte. "Ein ganz wichtiger Faktor ist die Nachrüstung von ÖPNV-Diesel-Bussen, außerdem die Elektrifizierung des Verkehrs, etwa Elektrobusse und die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme." Allerdings sieht Schulze noch viel Arbeit. Man sei erst am Ziel, wenn in allen Städten die Grenzwerte eingehalten werden. "Ich habe das immer sehr klar gesagt: Man kann die Probleme nicht wegmessen. Man muss die Probleme angehen, nämlich Luftschadstoffe, die schaden der menschlichen Gesundheit. Und die Lösung liegt nicht in anderen Messstellen oder in anderen weicheren Grenzwerten." Der Präsident des Umweltbundesamtes bezeichnete die Erfolge im Sinne des Gesundheitsschutzes als noch nicht ausreichend. Die Feinstaub-Grenzwerte seien mittlerweile mehr als 20 Jahre alt und müssten dringend den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation WHO angepasst werden, sagte Dirk Messner. Diese führt jährlich etwa 3 Millionen Todesfälle weltweit auf Feinstaubbelastung zurück, darunter fast 45.000 in Deutschland. 13 Prozent aller Messstationen in Deutschland hielten 2019 den strengeren WHO-Grenzwert nicht ein.