HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin: "Die absolut zentrale Erkenntnis ist, dass das gemeinsam beschlossene Verfahren, dass das wirklich trägt. Wir haben drei Jahre nach Beginn dieses Verfahrens jetzt die ersten sichtbaren Fortschritte bei der Endlagersuche. Und das ist erstmal eine gute Nachricht, weil es geht uns darum, den sichersten Ort in Deutschland zu finden. Und das Verfahren ist gestartet. Ganz entscheidend an diesem Verfahren ist, dass es strikt wissenschaftlich ist, dass die Geologie entscheidet, welcher Standort ist denn dann am Ende wird. Politische Überlegungen spielen keine Rolle. Das Verfahren ist nachvollziehbar, es ist überprüfbar, und das muss es auch unbedingt sein, weil wir dieses nötige Vertrauen brauchen. Und dafür muss das ein wissenschaftliches, nachprüfbare Verfahren sein. Es freut mich, dass die bayerische Staatsregierung sich konstruktiv einbringen will. Das hat Herr Söder ja ausdrücklich gesagt. Die Fachebene in Bayern hat die ganze Zeit über schon sehr gut mitgewirkt, und wissenschaftliche Argumente sind natürlich immer willkommen. Ich will nur noch einmal daran erinnern. Es ist nicht Bayern alleine, sondern sind fünfzehn von 16 Bundesländern, die bei diesem Verfahren infrage kommen. Alle müssen mitmachen, alle müssen bei diesem Verfahren dabei bleiben, weil es in einer großen gesellschaftlichen Debatte beim Ausstieg aus der Atomenergie im Bundestag beschlossen worden."

