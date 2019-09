BUNDESUMWELTMINISTERIN SVENJA SCHULZE (SPD): "Ich habe heute das Verbot von Plastiktüten auf den Weg gebracht, weil es mir wirklich ernst ist mit dem Ausstieg aus dieser Wegwerf-Mentalität. Dinge nur ein paar Minuten zu benutzen und sie einfach wegzuwerfen, so geht das nicht weiter. Wir haben Plastiktüten schon ganz gut reduziert über freiwillige Vereinbarungen, aber jeder und jede in Deutschland benutzt immer noch 20 Plastiktüten pro Jahr. Das muss nicht sein und deswegen werden wir jetzt Plastiktüten einfach verbieten. Es gibt sehr, sehr gute Alternativen zu den einfach nur einmal benutzten Plastiktüten und die setzen sich im Moment schon durch und ich bin fest davon überzeugt, innerhalb von kürzester Zeit wird niemand mehr diese Plastiktüten vermissen." (SCHNITT) ) "Für diese kleinen Hemdchenbeutel, diese ganz dünnen Tüten, die man abreißen kann. Die wollen wir ja durch die Netze ersetzen. Damit sind wir im Handel in der Diskussion, die ersten testen das jetzt schon aus. Wenn wir die verbieten würden, dann würde noch mehr Obst und Gemüse eingeschweißt, portioniert in den Handel kommen, also wir würden das Gegenteil damit erreichen, das wäre nicht weniger, sondern mehr Plastik, das will ich nicht. Und deswegen werbe ich jetzt erst einmal für diese mehrfach nutzbaren Beutel, die man einfach mitnimmt und wo man das Gemüse, das Obst dann rein tut und die Hemdchenbeutel werden noch eine Zeit lang bleiben müssen. (SCHNITT) Oder was ich noch schöner finde, das ist das hier, das ist hergestellt aus Meeres Müll. Hier so, dann hat man einfach einen Beutel dabei, man kann ihn ganz einfach wieder zusammenfalten, in die Tasche stecken, sich irgendwo dran hängen. Das machen heute schon so viele, das ist so einfach und das ersetzt ganz, ganz viele Plastiktüten. Und deswegen ist das Verbot jetzt genau der richtige Weg. Das bringe ich jetzt auf den Weg. Das wird hier durch den Bundestag gehen. Ich glaube, dass das auf großen Rückhalt in der Bevölkerung stößt. (SCHNITT) Ich habe einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Ich bin noch nicht zufrieden. Die Plastiktüte, das ist der Anfang."