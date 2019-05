HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD IHNEN OHNE ZUSÄTZLICHEN SPRECHERTEXT GESENDET O-TON BUNDESUMWELTMINISTERIN SVENJA SCHULZE (SPD) ("Die Dringlichkeit der Klima- und Umweltschutzthemen ist zwar in den Köpfen angekommen, aber bei vielen eben noch nicht im Handeln. Und diesen Befund, den verstehe ich durchaus auch als Auftrag. Erstens für eine CO2-Bepreisung, die hilft, die Lücke zwischen dem Bewusstsein und dem Handeln dann auch wirklich zu schließen. Momentan ist es oft noch so, dass klimafreundliches Verhalten teurer ist als klimaschädliches Verhalten. - SCHNITT - "CDU und CSU haben bis jetzt leider nur gesagt, was sie alles nicht wollen. Jetzt ist es aber an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Als Ressortchefin für den Klimaschutz kann ich da nicht länger auf Befindlichkeiten Rücksicht nehmen, die Bürgerinnen und Bürger haben sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass ihnen der Klimawandel Sorge macht, dass sie wollen, dass die Regierung jetzt auch wirklich handelt." - SCHNITT - "Ich mache da jetzt seit einem Jahr Druck. Seit einem Jahr sage ich immer wieder: Es muss jetzt endlich etwas passieren und seit einem Jahr werde ich vertröstet. Auf die nächste Sitzung, auf den nächsten Monat, auf die nächsten Gipfel, auf irgendwas. Das geht doch so nicht weiter. Wir werden das Thema Klimaschutz in dieser Regierung lösen müssen. Wir werden Antworten geben müssen und es muss 2019 das Jahr des Handelns sein und nicht irgendwann."