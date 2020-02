Bei einem Schusswechsel in Syrien haben US-Truppen nach Angaben syrischer Staatsmedien einen Zivilisten getötet und einen weiteren verwundet. Zu dem Zwischenfall war es demnach am Mittwoch in einem Dorf an der Grenze zur Türkei gekommen. Dort hatte eine amerikanische Militärpatrouille an einer Straßensperre gehalten. "Da standen neun gepanzerte Fahrzeuge. Die Einwohner haben sich ihnen tapfer in den Weg gestellt und sie zum Rückzug gezwungen. Das hat dann zum Tod eines Dorfbewohners geführt." Nach Angaben des US-Militärs waren die Soldaten aus einer Menschenmenge heraus beschossen worden. Laut Medienberichten war es in der Region zuvor zu Luftangriffen der Amerikaner gekommen. Dazu gab das Militär keine Auskunft .