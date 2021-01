Einreisekontrollen am Frankfurter Flughafen. Die Beamten überprüften am Samstag ankommende Reisende aus Großbritannien. Die müssen einen negativen Coronatest vorzeigen - nicht älter als 48 Stunden - und belegen, dass sie trotz der nun geltenden Sperre einreisen dürfen. Außerdem müssen sie die Einreise digital angemeldet haben. Der Grund: Die Bundesregierung möchte verhindern, dass sich die zunächst im Vereinigten Königreich entdeckte Variante des Coronavirus auch in der Bundesrepublik ausbreitet. Diese Reisenden sind von Manchester nach Frankfurt geflogen. "Also, ich habe natürlich schon Verständnis dafür, dass sollte natürlich ernst genommen werden. Die Zahlen in England sind ja fast doppelt so hoch wie hier, deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Aber das man jetzt so von der Polizei empfangen wird, ich weiss nicht, war schon ungewohnt." "Ich muss sagen, dass ich da schon Verständnis habe vor allem in der aktuellen Situation. Wenn ich das mit England vergleiche, da sind die Leute viel leichtsinniger und ich habe das Gefühl, dass der Staat das nicht so ernst nimmt. Und vor allem auch die Leute, es war teilweise auch so, dass die Leute keine Masken getragen haben. Und deswegen verstehe ich halt, dass die Zahlen in England sehr hoch sind." Um eine ähnliche Lage in Deutschland zu verhindern, werden Reisende aus Risikoländern von Polizisten empfangen. Sprecher Reza Amhair erklärt den Auftrag der Bundespolizei. "Wir überwachen das sogenannte Beförderungsverbot. Das heißt, es dürfen grundsätzlich keine Reisenden seit 0 Uhr aus diesen Ländern einreisen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, dazu zählen selbstverständlich deutsche Staatsangehörige, die hier leben und auch Ausländer, die einen Aufenthaltstitel besitzen." Das gilt nicht nur für Menschen, die aus Großbritannien einreisen. Auf der Länderliste der Bundesregierung stehen auch Irland, Brasilien, Portugal und Südafrika. Auch dort hatten sich zuletzt Varianten des Coronavirus ausgebreitet.

