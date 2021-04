Nicht aus schwerem Acryl- oder Plexiglas sind diese Trennwände, sondern aus Polyvinylchlorid - besser bekannt unter der Abkürzung PVC. Weil die Trennwände mit diesem Material schalldurchlässiger sind, haben die Zuhörer dieses Testkonzerts in Wuppertal mehr Spaß an der Musik. Auch der Pianist Stefan Mühlhaus ist davon überzeugt, auch wenn es nicht dasselbe ist, wie der direkte Weg zum Ohr. "Die Situation, die wir seit einem Jahr haben, ist ja so, dass man Konzerte eigentlich fast nur für Livestream machen kann und gefilmt wird. Das ist sehr komisch, dann ohne Publikum so ein Konzert quasi nachzustellen. Da ist die Situation jetzt mit diesem Hilfsmittel, mit diesem Schutzmittel viel, viel besser. Wenn uns das die Möglichkeit eröffnen würde, wirklich wieder live spielen zu können, dann wäre das eine Krücke, die ich liebend gerne in Kauf nehmen würde." Auch in einem Kindergarten im nahegelegenen Velbert werden Spuckwände aus Polyvinylchlorid eingesetzt. Es handelt sich hierbei um extra für Kinder angefertigte Systeme, deren Rahmen aus aufblasbarem Plastik bestehen, wodurch sie unfallsicherer sind, und nach Belieben zusammengebaut werden können. Die Sprecherin des Herstellers Chemprox Muratya Ucar: "Man spielt miteinander, man ist in einer Gruppe. Und wenn ich Kinder habe, die sich gegenüberstehen und singen und lachen oder miteinander sprechen. Die spucken sich nun mal gegenseitig an." Dass ihre Kinder künftig in kleinen aber sanften Käfigen spielen, scheint auch nur die wenigsten Eltern zu stören: "Gerade in den Kitas finde ich das sehr wichtig, weil die Kinder kann man nicht wirklich trennen, sag ich jetzt mal, weil die verstehen das noch nicht, die sind einfach noch viel zu klein." "Deswegen denke ich mal, dass das mit diesen Spuckschützen eine sehr gute Idee ist. Dass man wirklich die Abstände Abstand halten kann, denke ich mal." In vielen Unternehmen sind Spuckschutzwände aus Acryl- und Plexiglas schon seit dem letzten Jahr Alltag. Denkbar ist es, dass Firmen bald auf PVC umsteigen, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich besser verstehen können.

Mehr