Im vergangenen Jahr hat der Arbeitsmarkt in Deutschland Rekordmarken gesetzt, sich zum Jahresende aber verschlechtert. Erstmals seit der Wiedervereinigung fiel die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt auf weniger als 2,3 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Im Verlauf des Jahres zeigte die Konjunkturflaute aber zusehends Spuren, sagte Behördenchef Detlef Scheele. "Der Arbeitsmarkt hat sich zum Jahresende weiterhin robust gezeigt. Wir sehen aber Spuren der konjunkturellen Schwächephase. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Dezember, wen wundert's, gestiegen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm weiter zu, aber weiterhin mit weniger Schwung. Und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern hat sich spürbar abgeschwächt." Von November auf Dezember habe man eine Zunahme der Arbeitslosenzahl um 47.000 auf 2,227 Millionen verzeichnet. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Punkte auf 4,9 Prozent zu. Erstmals seit sechs Jahren waren zum Jahresende mehr Menschen arbeitslos als ein Jahr zuvor. Für das neue Jahr erwartet die Bundesagentur keinen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Man schaue relativ optimistisch in die Zukunft, so Scheele. "Es gibt erste Anzeichen, dass die Konjunktur im Jahr 2020 wieder anziehen könnte. Das ist aber für uns noch kein Grund, allzu optimistisch in die Zukunft zu sehen. Auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich eine konjunkturelle Erholung jedoch wie üblich etwas verzögert auswirken. Unabhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ihren Auswirkungen wird uns aber 2020 und in den kommenden Jahren vor allen Dingen das Thema Fachkräftesicherung begleiten." Die Experten der Bundesagentur erwarten für 2020 kaum noch Zuwächse beim Arbeitskräfteangebot. Zuwanderung sowie höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren werde den negativen Effekt der alternden Bevölkerung kaum noch ausgleichen können. So bezeichnete Scheele den Fachkräftemangel mittelfristig als "die eigentliche Wachstumsbremse in Deutschland."