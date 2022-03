STORY: Der ehemalige Hollywood-Schauspieler und Ex-Gouverneur Kaliforniens, Arnold Schwarzenegger, hat sich am Donnerstag per Videobotschaft an die Menschen in Russland gewandt. Er sagte, dass er ihnen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erzählen wolle. Der 74-jährige gebürtige Österreicher verbindet in dem Film, der vom kalifornischen Medienkonzern attn: produziert wurde, seinen Aufruf sehr geschickt mit seiner persönlichen Geschichte. Er erzählt, dass sein Vater als deutscher Wehrmachtssoldat während des 2. Weltkriegs in Russland gewesen sei. Und er kam dann als gebrochene Person wieder zurück. Schwarzenegger zählt Fakten auf, die der Darstellung der russischen Regierung klar widersprechen und seinen russischen Freunden die Augen öffnen sollen. Das insgesamt rund 9-minütige Video wurde auf verschiedenen Kanälen verbreitet.

