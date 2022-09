STORY: In Schweden wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem regierenden linken Block und der rechtsgerichteten Opposition erwartet. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson wirbt im Wahlkampf mit ihren Plänen für einen starken Sozialstaat, mehr erneuerbare Energien und dem Kampf gegen die Kriminalität. Ihr größter Rivale ist der Konservative Ulf Kristersson, der Steuersenkungen, bessere Schulen und mehr Atomkraft verspricht. Im Parlament sind derzeit acht Parteien vertreten, von denen vier dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind, vier dem rechten. Der Wahlkampf wird auch von Bandenkriminalität und Einwanderung bestimmt. Sollte der rechte Block eine Mehrheit schaffen, könnte das zu einer Zeitenwende in Schweden führen. Erstmals könnten dann die rechtsextremen Schwedendemokraten Teil der Regierung werden. Der Wahlkampf sei wie immer von Populismus, realitätsfernen Parteiprogrammen, aggressiven persönlichen Angriffen und reinen Lügen dominiert gewesen, sagte am Freitag Klimaaktivistin Greta Thunberg auf einer Kundgebung. Keine Partei in Schweden nehme die Klimakrise ernst. Die Wahlen finden zu einem schwierigen Zeitpunkt statt. Wie die übrigen Staaten in Europa ist auch Schweden von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen. Das nordische Land sucht nach Auswegen aus der Energiekrise und der steigenden Inflation.

Mehr