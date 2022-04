STORY: Die Taufe hat dem Wildschwein nicht so wirklich gefallen. Seit Dienstag heißt dieser Keiler jetzt nicht mehr Putin, sondern Eberhofer. Aus Respekt vor den Ukrainerinnen und Ukrainern hat sich der Wildpark Waldhaus-Mehlmeisl in Oberfranken dazu entschieden, das russische Wildschwein umzubenennen. Zur Taufe gab es am Dienstag sogar eine Marzipan-Biskuit Torte. Wildparkbetreiber Eckard Mickisch kümmert sich um den 11-jährigen Eberhofer. O-Ton Eckard Mikesch, Wildparkleiter "Es passiert heute die namentliche Umtaufung unseres russischen Wildschweinkeilers vom Namen Piep auf Eberhofer. Und warum es geschieht: damit unser Wohlfühlbild des Wildparks nicht mehr geschändet wird durch diesen Namen Piep. Und aus Respekt und Rücksichtnahme vor den ukrainischen Gästen, die jetzt mittlerweile sehr zahlreich sind. Gerade bei den Kindern, den haut immer voll das Gesicht ab, wenn der Name Putin fällt. Und das wollen wir nicht mehr haben, das brauchen wir nicht. Und deswegen kommt als ehrenwerter Name Eberhofer." Seit fast 3 Jahren ist der Keiler im Wildpark. Das Gehege teilt er sich mit circa 20 anderen Wildschweinen. Eberhofer fällt aber auf: Durch seine russischen Gene wiegt er fast dreimal so viel, wie die anderen Wildschweine. "Putin ist ein Wildschwein und er wird getauft zu einem anderen." "Weil der russische Herrscher über die russischen Truppen heißt ja auch so. Und ich glaube, das wollen die hier nicht." "Und ich finde das gut, weil wenn dann die Fütterung ist, um das Schwein wird gerufen ist, finde ich nicht gut, wenn dann jemand ruft Putin und der kommt. Bekommt jeder Angst; wahrscheinlich." "Na ja, wegen der Ukraine und dem ganzen Russland glaube ich, ist es keine schlechte Idee. Oder, obwohl man vielleicht auch so heißen hätte lassen sollen, weil es würde ja passen." Zum ersten Mal wurde ein Tier im Wildpark umbenannt. Den Namen Putin sollte laut Wildparkbetreiber Mickisch nicht mal ein Wildschwein tragen.

