Sie ist die Erste in der Schweiz, die gegen Covid-19 geimpft wurde. Eine über 90-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims im Kanton Luzern bekam am Mittwochmorgen den Impfstoff von Pfizer/BioNTech. Die ersten 107.000 Impfdosen waren am Dienstag auf dem Landweg in der Schweiz eingetroffen. Sie wurden anschließend vom Schweizer Militär an die Kantone verteilt. Die ersten Impfdosen gehen an Kantone, die gefährdete Personen impfen. Darunter Menschen im Alter von über 75 Jahren und Menschen mit medizinischen Problemen. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf: "Wir sind daran, jetzt zuerst die Alten- und Pflegeheime zu impfen. Das heißt, wir haben mobile Impfteams. Auf der einen Seite gibt uns der Takt, die Anzahl der Impfdosen, wo wir bekommen, vor. Also die Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite braucht es Personen, die sich impfen wollen. Das sind teilweise bis zu sieben Teams pro Tag, wo im Einsatz sind. Also wir impfen jeden Tag, auch Samstag und Sonntag, Silvester, Neujahr usw. Also das Ziel ist, dass wir möglichst schnell das in den Griff bekommen." Der Rest der Schweizer Bevölkerung wird sich voraussichtlich ab Spätfrühling 2021 impfen lassen können. Die Impfung ist für die Bevölkerung kostenlos.

