Jubel bei Yann Sommer und der Schweizer Fußballnationalmannschaft am späten Montagabend in Bukarest. Nach einem dramatischen Spiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen hatten die Eidgenossen eine faustdicke Überraschung geschafft. Weltmeister Frankreich geschlagen und den Einzug ins Viertelfinale der EM geschafft. Die Zuschauer sahen ein Spiel voller Dramatik, mit Wendungen, Traumtoren und verschossenen Elfmetern. In der regulären Spielzeit lagen die Eidgenossen schon mit 1:3 zurück, zeigten aber eine unglaubliche Moral und erzwangen so die Verlängerung. Im Elfmeterschießen hielt der Schweizer Torwart Yann Sommer den entscheidenden Elfmeter von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé. Der Schweizer Trainer Vladimir Petkovic hatte nach dem Spiel Mühe, die richtigen Worte zu finden: "Nach so einem tollen Sieg, man ist schon zufrieden mit diesen 120 Minuten. Und dann kommt wie eine Kirsche auf Torte eine Penalty, welche einzige, die Yann hat gehalten. Und war ich froh, war ich froh für Mannschaft. Aber auch nicht voll emotionell, weil habe ich in 120 Minuten viele Emotionen gebraucht." Petkovic war in der Schweiz nicht unumstritten. Völlig zu unrecht, findet Mannschaftskapitän Granit Xhaka: "Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer, Worte zu finden. Ich kann wirklich nur Danke sagen an diese Mannschaft. Vor allem der Verdienst geht an unseren Trainer, der diese Mannschaft jedes Jahr und jedes Turnier besser gemacht hat. Und Gott sei Dank ist jetzt auch etwas zurückgekommen." Das Spiel in Bukarest war sicherlich eines, von dem man noch lange reden wird. Für die Schweizer geht das Fußball-Sommermärchen weiter. Im Viertelfinale trifft das Team nun am Freitag in St. Petersburg auf Spanien.

