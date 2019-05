Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung am Sonntag mit großer Mehrheit für ein schärferes Waffenrecht votiert. Zukünftig soll es schwerer werden, halbautomatische Waffen wie Sturmgewehre zu kaufen. Außerdem müssen Händler sämtliche Transaktionen melden, damit die Polizei die Herkunft einer Waffe leichter feststellen kann. In der Schweiz sind Schusswaffen verbreiteter als in den meisten anderen europäischen Ländern. Das hat damit zu tun, dass die Schweizer Soldaten ihre Waffen zu Hause aufbewahren dürfen und damit regelmäßig üben müssen. Zudem ist das alle fünf Jahre stattfindende Schützenfest das Sportereignis mit den meisten Teilnehmern und Zuschauern. Die Gegner einer Verschärfung befürchten, dass die Bevölkerung in der Schweiz schrittweise entwaffnet wird. Dennoch sprachen sich die Regierung, die meisten politischen Parteien und die Wirtschaftsverbände für eine Verschärfung aus. Mit dem Schritt folgt die Schweiz der Europäischen Union, die mit dem 2017 eingeführten strengeren Waffenrecht Anschläge wie in Paris verhindern will. Bei einem "Nein" wäre die Mitgliedschaft der Schweiz im Schengen-Abkommen gefährdet gewesen, das Grenzkontrollen zwischen den teilnehmenden Ländern aufhebt. Das hätte insbesondere dem Tourismus geschadet.