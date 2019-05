Diese Aufnahmen wurden von dem syrischen Zivilschutz gemacht, auch bekannt unter der Bezeichnung Weißhelme. Sie sollen Luftangriffe auf die Rebellenhochburg in der Provinz Idlib zeigen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, das syrische Militär habe Angriffe aus der Luft und mit Fassbomben verübt. Die Streitkräfte von Präsident Bashar Al-Assad seien dabei von Russland unterstützt worden, 250 000 Menschen seien bereits in die Flucht geschlagen worden. Laut der Beobachtungsstelle zeigen die Videoaufnahmen den Abwurf von Fassbomben auf die Stadt Ma'aret Hurmah, bei dem am Montag mindestens 19 Zivilisten getötet wurden. Bei den Kämpfen in Idlib handelt es sich laut Beobachtern um die schwerwiegendste Eskalation im Kampf zwischen der Assad-Regierung und der Opposition, seit dem Sommer letzten Jahres. Die schweren Angriffe auf die letzte Hochburg der Aufständischen haben seit Ende April bereits über 200 Zivilisten getötet, und über 700 Menschen verletzt, so die Schätzungen der Union of Medical Care and Relief Organisation, die Gesundheitseinrichtungen in der Region unterstützt. Medienberichten zufolge zielten die Angriffe auch auf mehrere Krankenhäuser.