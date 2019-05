In Indonesien ist es die zweite Nacht in folge zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Jakarta kamen am Mittwoch mindestens sechs Menschen ums Leben, 200 weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die Demonstranten errichteten Barrikaden und warfen Steine und Feuerwerkskörper auf Polizisten. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein. Mehr 250 Verdächtige seien festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Sie sollen teilweise selbst gebastelte Waffen und Brandsätze mit sich geführt haben. Die Regierung kündigte an, die sozialen Medien teilweise zu sperren, um eine Ausbreitung der Gewalt zu verhindern. Am Dienstag hatte die Wahlkommission bekanntgegeben, dass Präsident Joko Widodo die im April abgehaltene Wahl gewonnen hat. Oppositionskandidat Prabowo Subianto behauptet, die Wahl sei manipuliert wurden und kündigte an, das Ergebnis anzufechten. Die Wahlkommission weist die Vorwürfe zurück. Unabhängige Wahlbeobachter haben die Abstimmung als frei und fair bezeichnet. Laut dem offiziellen Ergebnis wurde Widodo mit 55,5 Prozent der Stimmen wiedergewählt.