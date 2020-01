In der US-amerikanischen Metropole Houston ist am Freitagmorgen eine Maschinenfabrik explodiert. Bei dem Unglück kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, weitere wurden verletzt. Die Explosion war so stark, dass das Gebäude vollständig zerstört wurde. In einem Umkreis von einem Kilometer gingen Trümmer nieder O-TON TONYA CHOPP, ANWOHNERIN: "Es war laut, das ganze Haus bebte." Durch die Druckwelle zerbarsten viele Fensterscheiben. Selbst in 20 Kilometer Entfernung schreckten die Menschen aus dem Schlaf. O-TON SAMUEL PENA, FEUERWEHR HOUSTON: "Wir haben 181 bis 190 Häuser angeschaut. Manche von ihnen sind von ihrem Fundament heruntergerutscht. Besonders die in der Nähe des Ortes, an dem sich die Explosion ereignete." Da auf dem Werksgelände viele Chemikalien eingesetzt wurden, war die Feuerwehr mit Spezialkräften im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Ursache ein undichter Tank mit Propylen-Gas gewesen sein. Das Gas wird in der Industrie eingesetzt und ist leicht entzündlich.