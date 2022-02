STORY: Tausende Menschen mussten am Montag an der australischen Ostküste ihre Häuser verlassen. Schwere Regenfälle hatten massive Überschwemmungen ausgelöst. Nach Behördenangaben sind bisher mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Anwohner mussten von Rettungskräften von Hausdächern gerettet werden. Allein in Brisbane wurden etwa 15.000 Gebäude durch Hochwasser beschädigt. Im Bundesstaat New South Wales evakuierten die Behörden mehrere Ortschaften. Der Sommer an der australischen Ostküste wird derzeit von der La-Nina-Periode geprägt, die in der Regel mit stärkeren Niederschlägen verbunden ist.

