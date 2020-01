Dutzende Tote, viele Vermisste und mehr als 25.000 Menschen, die ihre Wohnungen verloren haben. Das sind die vorläufigen Zahlen der Behörden für die schweren Überschwemmungen in Brasilien. Nach Stürmen und schweren Regenfällen hatte in den letzten Tagen besonders der Südosten des Landes und hier der Bundesstaat Minas Gerais unter den Wassermassen gelitten. In der Stadt Belo Horizonte wurden die heftigsten Niederschläge seit Beginn der Aufzeichnungen vor 110 Jahren notiert, teilten lokale Medien mit. Vor einem Jahr war in Minas Gerais nach schweren Regenfällen der Damm eines Bergwerkes gebrochen. Dabei starben mehr als 250 Menschen.