In der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa hat ein Lastwagen am Sonntag mehrere Autos gerammt und Fußgänger überfahren. Dabei kamen mindestens 14 Menschen ums Leben, unter ihnen viele Kinder. 30 weitere Menschen mussten mit Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Dieser Mann war zum Zeitpunkt des Unglücks an der Kreuzung, an der sich das Unglück ereignete. O-TON FORTUNE, ANWOHNERIN: "Ich war hier und habe alles gesehen. Der Lastwagen kam sehr schnell auf die Kreuzung zu. Der Fahrer setzte die Lichthupe ein, um den anderen zu signalisieren, dass sie aus dem Weg gehen sollen. Er muss ein Problem mit den Bremsen gehabt haben. Die anderen Fahrer verstanden die Signale aber nicht. Das erste Auto traf der Laster da hinten, dann die vier Autos da drüben. Wir holten viele Tote aus den Trümmern." Bevor er zum Stehen kam, zerquetschte der Lastwagen mehrere Fahrzeuge, darunter Kleinbustaxis. Auch viele Menschen wurden erfasst. Der Lastwagen hatte offenbar Baumaterial geladen. Die Steine richteten ebenfalls großen Schaden an.