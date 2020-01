In der Karibik nahe Jamaika hat sich am Dienstag ein Erdbeben der Stärke 7,7 ereignet. Das teilte die Erdbebenwarte der USA mit. Sie gab das Epizentrum in einer Tiefe von zehn Kilometern an. Meldungen über große Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Eine Tsunami-Warnung für die Region wurde wieder aufgehoben. Die Erdstöße waren auch bis nach Florida und Kuba zu spüren. Auch hier liefen viele Menschen auf die Straße. Die Lage beruhigte sich jedoch schnell wieder.