Am Morgen nach der Wahl ist in Bremen noch unklar, wer das kleinste deutsche Bundesland künftig regieren wird. So viel ist klar: die Regierungsbildung wird schwierig werden. Eine Mehrheit von mindestens 43 Sitzen in der Bremer Bürgerschaft erreicht keine Zweierkonstellation außer ein Bündnis von SPD und CDU. Das haben aber sowohl SPD als auch CDU vor der Wahl ausgeschlossen. Möglich wären Rot-Rot-Grün, Rot-Gelb-Grün und Schwarz-Gelb-Grün. Wer die Grünen für eine Zusammenarbeit gewinnt, wird auch Bremer Bürgermeister. Stimmen von Bremer Wählern: "Ja ich finde das eigentlich gut, dass mal frischer Wind nach Bremen kommt, das mal ein anderes Programm gestartet wird, andere Ideen vielleicht eingebracht werden, also ich bin ganz zufrieden." "Ja das Ergebnis ist ja schon hochinteressant finde ich. Die Grünen haben deutlich gewonnen, das stimmt. Und ich glaube die ganze Debatte in den letzter Wochen und Monaten um die Klimapolitik, im Grunde genommen führen wir diese Debatte schon seit 30 Jahren, hat eben auch das geführt, dass die Grünen jetzt gewonnen haben." Meines Erachtens abzusehen. Die großen Parteien sind zu kontrastlos, die gehen ineinander über. Die haben nach Außen keine eigenen Programme, die ab zusehen sind und die Angst der Jugend wird überhaupt nicht mehr berücksichtigt und darum auch der große Schwung Richtung Grünen." Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier fordert die Grünen auf, in Bremen ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP einzugehen. "Jetzt ist die spannende Frage: Werden die Grünen bei der ersten Chance das Linksbündnis eingehen? Das ist dann eine Botschaft für Deutschland. Dann werden wir hier wieder stehen und dann werden wir ganz andere Fragen diskutieren. Geht es nach Rot-Rot-Grün? Oder haben die Grünen den Mut zu sagen, wir machen jetzt auch einen neuen Weg frei für Bremen." Die Grünen in Bremen hatten im Wahlkampf und am Wahlabend eine Koalitionsaussage abgelehnt. Der Bundesparteivorsitzende Robert Habeck sagte, seine Partei begreife das Ergebnis als Regierungsauftrag.