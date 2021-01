"Bitte bleiben Sie zu Hause" - dieser Aufruf der Bundesregierung mag für viele Obdachlose wie Hohn klingen. Gut also, dass es die Berliner Kältehilfe gibt - und das Hofbräuhaus in der Berliner Innenstadt. Denn Björn Schwarz und sein Team wollen helfen - mit einer warmen Mahlzeit, Getränken und einem Ort zum Aufwärmen. "Wir haben das Projekt vorgestellt bei den Kollegen und haben es völlig freigelassen, ob man bei diesem Projekt mitarbeiten möchte. Eigentlich wollten alle sofort mitarbeiten. Es ist natürlich so, dass die Leute sonst in Kurzarbeit sind. Denen fällt die Decke auf den Kopf zu Hause, und die sind froh, wenn sie etwas zu tun haben und kommen gerne rein. Und die Leute, die jetzt seit sechs Wochen auf diesem Projekt arbeiten, wollen auch wieder eingeteilt werden, weil man sehr viel Dankbarkeit zurückkriegt und viel mit den Leuten anfangen kann. Das Ganze fühlt sich nach sehr viel Sinn an. Und deswegen kommen viele und wollen viele arbeiten. Da haben wir keine Probleme." An der Seite der Obdachlosen steht auch Robert Veltmann von der Gebewo - Soziale Dienste Berlin. "Also, hier zum Hofbräu kommen mittlerweile täglich 200 bis 250 obdachlose Menschen, Männer wie Frauen aller Altersgruppen. Was hier angeboten wird, sind zum einen warme Mahlzeiten, Getränke. Man kann sich hier aufhalten, aber was auch sehr wichtig ist: Wir bieten Beratung an. Wir bieten Kleidung an. Wir bieten andere Hilfsmittel an, und wir können auch in Unterkünfte vermitteln." Maik ist obdachlos und spricht über seine Lage während der Pandemie. "Dadurch, dass wir Hartz IV-Empfänger sind, ist es natürlich noch schwieriger, weil wir jetzt die Ausgaben fast haben, dass wir 40 Euro pro Monat allein nur an Masken ausgeben müssen, damit wir überhaupt Masken haben. Und dann - wir verkaufen selber noch Zeitungen in der Bahn, und es ist sehr schwierig geworden, überhaupt noch irgendwie was zu machen, über die Runden zu kommen, weil man einfach viel mehr Ausgaben hat als davor." Und was können Passanten tun, wenn sie helfen wollen? Robert Veltmann meint: "Ich glaube, wichtig ist, dass wenn man Menschen auf der Straße sieht, die einen hilflosen Eindruck machen, dass man diese Menschen erst einmal anspricht, sie fragt, ob sie Hilfe möchten. Und wenn sie Hilfe möchten - es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Kältehilfe-App, wo man auch Hilfen visualisieren kann auf dem Smartphone. Man kann zur Not auch Polizei oder Feuerwehr anrufen, wenn man den Eindruck hat, dieser Mensch ist krank. Wenn dieser Mensch aber sagt, er möchte nicht gestört werden gerade, sollte man es auch respektieren. Und manchmal ist es ganz gut, einen heißen Kaffee auszugeben oder auch mal einen Euro dazulassen." Die Helfer vom Hofbräuhaus haben schon eine Ahnung, wie sich ihr Engagement auch nach Öffnung des Restaurants verlängern ließe. Ein Obdachlosentreff auf einer der Etagen wäre denkbar. So wäre mit einer Wiedereröffnung nicht nur Liebhabern von Weißwurscht und Co. geholfen, sondern auch Menschen ohne festen Wohnsitz.

