STORY: Schwimmen lernen mit dem Brett - viele Erwachsene dürften sich noch daran erinnern. Für heutige Kinder aber ist es nicht mehr selbstverständlich, das Schwimmen in einem Kurs zu lernen. Plätze sind Mangelware, weiß auch Manuel Friedrich, Präsident der DLRG Bayern. "Wir hatten ja schon vor der Coronapandemie lange Wartelisten, dann waren die Schwimmbäder geschlossen und leider werden auch viele Schwimmbäder geschlossen, die nicht mehr saniert werden." Allein der DLRG in Bayreuth bekomme 40 Anfragen pro Woche. Daher ergebe es keinen Sinn, weitere Wartelisten aufzumachen. Auch diese beiden Müttern ist das Problem wohlbekannt. "Ja also es war bis jetzt unmöglich, einen Platz für meinen Sohn zu bekommen in einem Schwimmkurs. Er geht jetzt erst in die Schule, das heißt also, er war im Kindergartenalter. Zu der Zeit sollte man aber eigentlich schon schwimmen lernen, da man ja mit den Kindern oft schwimmen geht und auch gerne möchte, dass sie dann einigermaßen sicher im Wasser sind." "Wir standen lange auf einer Warteliste. Daraufhin bin ich auf den DLRG zugegangen und habe gefragt, ob wir eine weitere Schwimmgruppe organisieren können und bin sehr dankbar, dass das geklappt hat." Hier hat er geklappt. Doch nicht überall ist das möglich. Ob Bayreuth oder anderswo, Manuel Friedrich sieht den Schwimmunterricht auch in unmittelbarer Zukunft weiter gefährdet: "Also, es prasselt gerade alles auf uns rein. Jetzt kommt die nächste Katastrophe. Wenn das Gas ausfällt, dann werden die Schwimmbäder wahrscheinlich wieder geschlossen werden." Dabei ist der Schwimmunterricht Eltern und Kindern ganz besonders wichtig. "Und warum möchte ich, dass mein Kind schwimmen lernt? Damit ich mit ihm ungestört ins Wasser, auch ins Meer kann und nicht Angst haben muss, dass es untergeht. Das ist für mich eine Sicherheitsfrage." Eine Sicherheitsfrage - und außerdem macht es einfach Spaß, findet zumindest Joshua. "Ich finde immer reinspringen sehr toll. Und wenn ich da auch so schwerelos da so schwimmen kann. Das macht auch Spaß, so im tiefem Wasser." Die Eltern hier berichten, dass ihnen die Stadt nichts angeboten habe, außer Gutscheine für Schwimmkurse. Damit sei aber das eigentliche Problem, nämlich der Mangel an Schwimmlehrern und Kursen, nicht gelöst."

