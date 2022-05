STORY: Szenen wie im Hochsommer: Am Mittwoch stiegen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag noch einmal. Der Deutsche Wetterdienst sagte in einigen Orten Temperaturen von bis zu 31 Grad voraus. In Frankfurt am Main lockte die Sonne viele Besucher in die Fußgängerzone und die Eisdielen. Die machen schon seit einigen Tagen ein gutes Geschäft, wie Roberto Bentivenga erzählt: O-TON "Wir haben sehr viel zu tun gehabt am Wochenende, war sehr schön, wir sind gerannt ohne Ende. Heute ist es ein bisschen ruhig, aber es hat schon angefangen." Für die kommenden Tage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst einen Wetterumschwung. Es soll gebietsweise regnen und gewittern. Die Temperaturen bleiben vielerorts mit bis zu 28 Grad jedoch weiterhin warm. Was diesen Mann freuen sollte: O-TON "Mir kann es nie zu warm werden oder sein. Und ich wünsche mir, oder ich würde mich freuen, es kann bis Weihnachten so bleiben. Und im neuen Jahr genauso dann weiter."

