STORY: Der deutsche Verein Sea Watch, mit Sitz in Berlin, der vor allem zum Ziel hat, Migranten in Seenot zu helfen, hat am Samstag Videos veröffentlicht, auf denen zu sehen sein soll, wie die libysche Küstenwache Schüsse abgibt. Am Heck des libyschen Patrouillen-Bootes befindet sich ein vollbesetztes Flüchtlingsboot. Die Videos des Zwischenfalls im zentralen Mittelmeer wurden von einem Aufklärungsflugzeug von Sea Watch gemacht. Die Lage auf der lebensgefährlichen Mittelmeer-Route scheint sich weiter zu verschärfen. Besonders mit Blick auf die nun kommende wärmere Jahreszeit und die längeren Tage. An Bord der "Geo Barents" von “Ärzte ohne Grenzen” waren ebenfalls am Samstag Dutzende Flüchtlinge, die erleichtert auf dem Weg in einen rettenden italienischen Hafen waren. Etwa 190 Migranten konnten am frühen Freitagmorgen vor der Küste Libyens gerettet werden. Weniger Glück als diese Migranten hier hatten andere Flüchtlinge, die bei dem Versuch, das Mittelmeer von Tunesien aus mit einem Boot in Richtung Italien zu überqueren, nach Angaben einer Menschenrechtsgruppe ums Leben kamen. Aber trotz jüngster verheerender Bootsunglücke wagen weiterhin sehr viele Migranten die Überfahrt über das Mittelmeer in Richtung Italien.

Mehr