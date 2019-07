Während die Sea-Watch Kapitänin Carola Rackete weiterhin unter Hausarrest steht, fanden ihre Kolleginnen und Kollegen am Dienstag deutliche Worte. Die Europäische Staatengemeinschaft habe es über zwei Wochen lang nicht geschafft, sich darüber zu einigen, wer die von Sea-Watch geretteten Flüchtlinge aufnehmen werde. Ihrer Kapitänin sei daher nichts anderes übriggeblieben, als vom Nothafenrecht Gebrauch zu machen und ohne Erlaubnis in einen italienischen Hafen einzufahren. So Marie Naass auf einer Pressekonferenz in Berlin. Sea-Watch kritisiert die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der Libyschen Küstenwache. "Wir lagern Menschenrechtsverletzung aus, damit wir irgendwie schauen, dass wir eine einigermaßen weiße Weste haben, aber jeder, der bis drei zählen kann, sieht ganz deutlich, was da passiert. Und es wissen ja alle, was mit den Menschen passiert, die nach Libyen kommen, darüber wird aber einfach viel zu wenig gesprochen." Außenminister Heiko Maas hatte noch am Vortag Racketes Freilassung gefordert, Sprecher Ruben Neugebauer kritisiert jedoch auch die deutsche Bundesregierung scharf. "Weil, was man ja auch sehen muss, ist, dass wir einen Außenminister haben, der zwar Donnerstage für Demokratie fordert, der auf der anderen Seite aber, die sogenannte libysche Küstenwache ausbilden lässt. Und aus dem Grund, kaufen wir es der Bundesregierung auch gar nicht mehr richtig ab, dass sich da irgendwie ernsthaft bemüht wird eine Lösung zu finden. Man hat jetzt über ein Jahr Zeit gehabt, eine Lösung zu finden, Da kann man von der Bundesregierung schon erwarten, dass sie da mutig vorangeht, dass sie zum Beispiel sagt, wir nehmen jetzt erst mal bis auf weiteres alle auf, die bis auf weiteres auf dem Mittelmeer gerettet werden, das sind nicht viele Leute, das sind ein paar Hundert im Moment, die da über's Mittelmeer kommen und wenn man dafür keine Lösung finden kann, als eines der reichsten und größten Länder in der Europäischen Union, dann ist das wirklich, wirklich beschämend." Das Beschlagnahmen von Rettungsschiffen habe zudem eine negative Signalwirkung auf Handelsschiffe und Fischer. Aus Sorge vor den Konsequenzen könnten sie davon absehen Menschen in Seenot zu retten. Rackete gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es auf der Pressekonferenz. Sie war am Samstag verhaftet und am Montagabend in Agrigent auf Sizilien vernommen worden.