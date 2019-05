Aufnahmen, die die Hilfsorganisation Sea-Watch nach eigenen Angaben rund 30 Seemeilen vor der libyschen Küste gemacht hat. Bei der Aktion wurden laut Sea-Watch 65 Menschen aus Seenot gerettet, darunter sollen mehrere Kinder und Jugendliche gewesen sein. Das Boot der Flüchtlinge sei von einem zivilen Aufklärungsflugzeug entdeckt worden. Viele der geretteten Menschen hätten unter Erschöpfung, Dehydrierung und Seekrankheit gelitten, heißt es in der Erklärung von Sea-Watch. Die Behörden in Malta, Italien und Libyen wurden demnach über die Rettung informiert. Hinzu kommen die Niederlande, unter deren Flagge das Rettungsschiff Sea-Watch 3 fährt. Sea-Watch warte nun auf weitere Anweisungen und die Zuweisung eines sicheren Hafens, twitterte die Organisation. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega warnte das Schiff davor, sich italienischen Hoheitsgewässern zu nähern. "Unsere Häfen sind und bleiben geschlossen", sagte er und wiederholte damit seine Äußerungen vom Wochenende, als die Sea-Watch 3 in Richtung der internationalen Such- und Rettungszone fuhr. Die Sea-Watch 3 hatte den Hafen von Marseille am vergangenen Samstag verlassen, nachdem ein Gericht in Den Haag die Blockade des Schiffes aufgehoben hatte. Der Einsatzleiter der Sea-Watch 3 Philipp Hahn wird mit den Worten zitiert, das Boot sei zurück, um die europäischen Werte zu verteidigen. Und sie nicht nur auf Wahlplakaten zu beschwören.