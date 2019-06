(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) FRAGE: "Was passiert als nächstes auf der 'Sea-Watch 3' vor Lampedusa?" Ruben Neugebauer, Sprecher Sea-Watch e.V.: "Heute oder morgen die Menschen, die noch an Bord der "Sea-Watch 3" verbleiben endlich anlanden können. Diese Anlandung ist eine Schande für Europa, weil sie eigentlich schon vor zwei Wochen hätte stattfinden müssen. Es ist ein riesen Skandal, dass es jetzt wieder so lange gebraucht hat. Die Europäische Kommission und die Nationalstaaten hätten jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt, eine Lösung zu finden. Vor einem Jahr bereits hatten wir diese Problematik der Hafenschließungen durch den italienischen Innenminister. Ein Jahr lang ist nichts passiert. Und jetzt hat es wieder insgesamt zwei Wochen gedauert, bis es jetzt endlich so aussieht, als ob es vielleicht jetzt zu einer Lösung kommen könnte. Das ist wirklich beschämend. Weil, was hier passiert, ist dass Menschenrechte plötzlich konditional werden. Und das können wir so nicht akzeptieren. Aus diesem Grund ist es genau das Richtige, was Carola Rackete, unsere Kapitänin, gemacht hat. Jetzt einfach in italienische Territorialgewässer einzufahren." FRAGE: "Was riskiert die Kapitänin Carola Rackete?" Ruben Neugebauer, Sprecher Sea-Watch e.V.: "Tatsächlich ist es so, dass Carola mit der Einfahrt in die Territorialgewässer gegen das neue Salvini-Gesetz verstoßen hat, damit riskiert sie eine Geldstrafe von 50.000 Euro und tatsächlich auch Ermittlungen gegen Sie als Person. Trotzdem ist es genau das Richtige, was sie getan hat. Weil hätte sie das nicht getan, dann hätte sie tatsächlich gegen das Seerecht verstoßen, das ihr vorschreibt, die Menschen so schnell wie möglich an einem sicheren Ort zu bringen. Für uns ist ganz klar, dass an oberster Stelle die Sicherheit der Menschen an Bord steht und dass wir nicht wegen irgendwelcher politischer Spiele das Leben der Menschen riskieren können." FRAGE: "Kann sie als Vorbild für andere dienen?" Ruben Neugebauer, Sprecher Sea-Watch e.V.: "Das was Carola da gemacht hat, ist auf jeden Fall eine Vorbildfunktion auch für andere Kapitäne, weil es ganz klar sein muss, dass auf See die Sicherheit geretteten Menschen immer an erster Stelle kommen muss. Wir sind deswegen sehr stolz auf unsere Kapitänin. Das war sehr mutig, was sie da gemacht hat, dass sie eben auch persönliche Risiken für sich in Kauf nimmt, um die Sicherheit von den Menschen an Bord, von den geretteten Personen zu gewährleisten. Da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Es ist ein Skandal, dass diese Menschen nicht schon lange anlanden konnten. Weil hätten diese Leute nämlich einen europäischen Pass gehabt, dann wäre Carola schon vor zwei Wochen im Hafen gewesen. Aber weil es Menschen sind, die vom afrikanischen Kontinent kommen, die vor Bürgerkrieg fliehen, die vor Folter und Mord fliehen, deswegen mussten die jetzt so lange an Bord ausharren. Weil die Europäische Union nicht bereit ist, diese Menschen aufzunehmen. Und dafür gibt es nur ein Wort: das ist Rassismus. Und diesen institutionellen Rassismus der europäischen Institutionen ist Carola begegnet mit einem sehr mutigen Schritt. Dass sie selber persönliche Konsequenzen in Kauf dafür nimmt, Menschenrechte auf dem Mittelmeer durchzusetzen."