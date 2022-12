STORY: Über sechs Jahre nach dem Anschlag von Nizza mit 86 Toten sind in Frankreich acht Helfer des Attentäters schuldig gesprochen worden. Der Hauptangeklagte wurde am Dienstag in Paris wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer 18-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Er war ein Freund des Mannes, der im Sommer 2016 mit einem Lkw über die Strandpromenade in Nizza gerast war und gezielt Menschen überfahren hatte. Hunderte wurden damals verletzt. Die Polizei erschoss den Attentäter nach der Amok-Fahrt. Der Islamische Staat bekannte sich zu dem Anschlag, legte aber keine Belege dafür vor, dass der Angreifer, der wegen häuslicher Gewalt und Kleinkriminalität vorbestraft war, in direktem Kontakt mit der Gruppe gestanden hatte. Die Richter sahen auch bei zwei weiteren Angeklagten den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrogruppe bestätigt und verhängten Haftstrafen von 18 beziehungsweise zwölf Jahren. Sie hätten dem Attentäter bei der Beschaffung von Waffen und des Lastwagens geholfen, so das Gericht. Fünf weitere Beschuldigte, darunter eine Frau, wurden zu Haftstrafen von zwei bis acht Jahren verurteilt. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden.

