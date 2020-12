Die Corona-Pandemie und ihre Folgen. In diesen Lagerräumen der japanischen Firma BuySell Technologies in Tokio stapelt sich die Ware. Denn hier ist man spezialisiert auf gebrauchte Gegenstände, die im Moment extrem gut verkauft werden. Hintergrund ist der Aufruf der japanischen Regierung, den coronabedingten Ausnahmezustand zu nutzen und während der Zeit zu Hause die Wohnung aufzuräumen und Dinge auszusortieren. Dazu der Geschäftsführer von BuySell Technologies, Kyohei Iwata, kürzlich in Tokio: "Die Menschen verbringen nun viel mehr Zeit zu Hause. Und sie nutzen das um ihre Wohnung neu zu organisieren. Im Japanischen gibt es da einen Begriff für, der lautet: 'Danshari' und bedeutet: Minimiere dein Leben. Die Mentalität der Menschen hat sich in diese Richtung verändert. Die Leute wenden sich dann an uns, weil unser Service sehr nützlich ist, um Häuser zu entrümpeln." Entsprechend sei der Verkauf der Firma um rund 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Und auch die Hausbesuche haben stark zugenommen. Drei Viertel der Kunden sind um die 50 oder älter. So auch Mitsuko Iwama, eine 71-jährige Hausfrau. Sie ist ein typisches Beispiel. Vor der Pandemie hätte sie viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Aber nachdem sie zu Hause festsaß und zum wiederholten Mal ihre Schränke aufräumte, beschloss sie, sich von den Kimonos zu trennen, die ihre Eltern ihr vor Jahrzehnten gekauft hatten. "In diesem Jahr war ich wegen des Coronavirus die meiste Zeit zu Hause. Also beschloss ich, die Dinge in meinem Haus zu ordnen und auch Dinge loszuwerden, die ich nicht brauchte. Ich dachte, es ist eine Verschwendung, die Kimonos in meinem Schrank hängen zu lassen. Und es ist doch viel schöner, wenn sie jemand aus der jüngeren Generation trägt." 22 Kimonos wechselten auf diesem Weg ihren Besitzer. Neben der traditionellen Kleidung werden von den meisten Personen auch noch Luxushandtaschen und Schmuck aussortiert und angeboten.

