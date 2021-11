Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, hat am Dienstag ihren ersten Bericht vorgestellt. Darin mahnt sie Verbesserungen für die Opfer der SED-Dikatur an. Zupke hatte im Juni diesen Jahres ihr Amt angetreten. "Als ich das Amt der SED-Opferbeauftragten vor ca. 5 Monaten angetreten habe, wurde ich von einem Journalisten gefragt: Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, braucht es denn wirklich noch ein solches Amt? Gibt es denn ernsthaft noch nach all den Jahren irgendetwas aufzuarbeiten? Nach meinen Erfahrungen der zurückliegenden Monate muss ich ganz deutlich sagen: Ja. Die heutige Lage, in der sich viele SED-Opfer befinden, kann und darf uns nicht zufriedenstellen", sagte Zupke in Berlin. In den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten sei zwar viel für die Betroffenen erreicht worden, beispielsweise die Rehabilitierungsmöglichkeiten und die Opferrente. In vielen Bereichen bestünden aber weiterhin sehr große Defizite.

