Beschaulich auf dem oberbayerischen Staffelsee dahin zu schippern, das ist am Donnerstag mehr als nur touristische Erholung. Zur alljährlichen Fronleichnams-Prozession strömten wieder zahlreiche Besucher herbei und mischten sich unter die Kommunionkinder und Dorfbewohner. Weniger als hundert Jahre ist der Brauch der Seeprozession alt. 1935 führte der Umzug erstmals von der Dorfkirche aus über den See. Die Zuschauer, die das Spektakel auf den Booten oder am Seehausener Ufer miterleben, kommentierten es freudig. "Wir sind gestern angekommen, wir wollen hier die Gegend ein bisschen erkunden - fünf Männer auf Fahrradtour - und haben dann erfahren in unserem Quartier, dass es heute diese Seeprozession gibt. Ist wohl die einzige in Bayern oder deutschlandweit - und haben uns gleich auf die Räder gemacht und sind hierher gefahren, und ich bin beeindruckt." "Wir sind zum ersten Mal hier und fanden das ganz großartig. Wir hatten jetzt ein wunderbares kleines Schlusserlebnis: Wir hatten das Schiff verpasst und wurden jetzt von zwei Leuten mit dem Ruderboot für ein 'Vergelt's Gott' mitgenommen, so dass wir dann mit der Prozession weitermachen können." Diese Prozession als spezielles Stück katholischer Kultur folgt traditionell auf den Gottesdienst. Dabei wird zunächst die kleine Jakobsinsel angefahren. Danach ziehen die Gläubigen auf der Insel Wörth zur dortigen Kapelle weiter. Fronleichnam wird von den Katholiken am 60. Tag nach Ostern begangen. Dabei wird an das letzte Abendmahl am Gründonnerstag erinnert, das Jesus laut Bibel mit seinen Aposteln feierte.