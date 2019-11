Ob U2, Neil Young oder Massive Attack: Zahlreiche Musiker und Bands setzen sich für Umwelt- und Klimaschutz ein. Auch die Berliner Band Seeed zählt dazu. Am Freitag wird sie im Rahmen einer Protestveranstaltung von Fridays for Future in der Hauptstadt auftreten. Darum hätte man sie nicht lang bitten müssen, erklärt Co-Frontmann Pierre Baigorry, besser bekannt als Peter Fox. "Ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Wir machen nicht genug. Unser CO2-Verbrauch ist definitiv zu hoch. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also kann man ruhig ein bisschen Druck ausüben. Und wenn wir da als Promis oder als Band irgendwie bei so einer Veranstaltung dafür sorgen können, dass das ein Thema bleibt, dann machen wir das." "Ich bin definitiv der Meinung, dass die Schritte, die übernommen wurden oder die jetzt in diesem sogenannten Klimapaket zusammengefasst wurden, nicht weit genug gehen. Und zwar überhaupt nicht weit genug. Also mindestens der CO2-Preis, den Sie da jetzt festgelegt haben. Da sind sich ja auch alle Wirtschaftsforscher und nicht nur die linken oder umweltbewussten Wirtschaftsforscher einig, der ist viel zu niedrig, um irgendwie einen Effekt zu erzielen." Baigorry hält es für eine Bürgeraufgabe, die Regierung unter Druck zu setzen. Urlaubsflüge, Fleischkonsum, CO2-Fußabdruck - auch bei den Mitgliedern von Seeed habe sich dabei in den vergangenen Jahren viel getan. Dass sich die Republik damit auf dem direkten Weg in eine Öko-Diktatur befindet, glaubt der Musiker nicht. "Ich sehe das überhaupt nicht so. Wir leben ja trotz allem im freisten Land der Welt, was man sich so ungefähr vorstellen kann. Und es gibt irgendwie seit Gründung der Bundesrepublik Verbote, und wenn du jemand auf dem Kopf haust, gehst du ins Gefängnis, und bei Rot wird irgendwie angehalten an der Kreuzung und so weiter. Das regelt halt unser Zusammenleben." Der Seeed-Auftritt bei Fridays for Future ist Teil eines globalen Klimastreiks. Klimaschutzinitiativen wie Campact oder Ende Gelände rufen eine Woche vor der UN-Klimakonferenz in Madrid gemeinsam dazu auf, an den weltweiten Protesten teilzunehmen.