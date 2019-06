An Tagen wie diesen, war das für die Politiker der SPD endlich einmal ein angenehmer Termin. Am Dienstagabend trafen sich die Seeheimer der SPD in Berlin. Zur traditionellen Spargelfahrt auf dem Wannsee. Der Seeheimer Kreis ist ein Zusammenschluss von Bundestagsabgeordneten der Sozialdemokraten. In der politischen Berichterstattung werden sie zumeist als konservativer Flügel der SPD-Fraktion bezeichnet. Johannes Karst ist der Sprecher der Gruppe: "Ich glaube, gerade in so einer Woche muss man zusammensitzen, merken, was einen verbindet, gucken, dass die offenen Wunden dann geschlossen werden und dass man gemeinsam solidarisch zusammengeht. Dafür gibt es uns Seeheimer. Ich glaube, dass das der richtige Tag ist, das richtige Wetter. Die letzten zwei Tage waren etwas stürmischer. Heute bei den Seeheimern ist das Wetter gut, die See ist flach, beste Voraussetzungen." Bei der Spargelfahrt der Seeheimer dabei war auch Gesine Schwan, die während ihrer langen Zeit in der SPD schon einiges erlebt hat. Auch sie wollte sich angesichts der handfesten Krise, in der ihre Partei gerade steckt, die Laune nicht verderben lassen: "Na, das Wetter ist fantastisch und das ist ein schönes Event. Und das bietet die Möglichkeit, sich mit vielen zu unterhalten darüber, wie wir wiederum das Beste draus machen." Auch der neugewählte SPD-Übergangs-Fraktionschef Rolf Mützenich war bei der Spargelfahrt der Seeheimer dabei. Und ermahnte die Abgeordneten dazu, interne Debatten nicht an die Öffentlichkeit zu tragen.