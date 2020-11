HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister: "Die jüngsten Anschläge in Wien, Nizza und Paris haben uns erneut vor Augen geführt, welch ungeheure Bedrohung der islamistische Terror für uns nach wie vor darstellt. Auch in Deutschland mussten wir in diesem Jahr schon drei islamistische Anschläge verzeichnen: einen Brandanschlag in Waldkraiburg, den Angriff auf der Berliner Stadtautobahn und den Angriff in Dresden mit einem Mord. Die Gefahr durch den islamistischen Terrorismus besteht also unverändert fort. Wir wussten und wissen um diese Gefahr. Und wir haben dies auch in den Monaten vor den genannten Taten hier immer wieder betont. Wie oft habe ich darauf hingewiesen, dass die höchste, größte Bedrohung durch den Rechtsextremismus in unserem Lande erwachsen ist und habe immer wieder betont, wir dürfen aber auf keinem Auge blind sein. Auch der islamistische Terror gehört zu den Herausforderungen unserer Zeit." APPLAUS "Die Gefährdungslage bei uns im Lande ist hoch. Das heißt für die Allgemeinheit übersetzt, ohne dass wir Angst machen: wir beschreiben die Realität. Mit Anschlägen muss auch bei uns jederzeit gerechnet werden. Wir haben also die Pflicht, alles zu tun, um die Gesundheit unserer Bevölkerung, um die Gesundheit und das Leben unserer Bevölkerung zu schützen. Aber ich möchte gleich zu Beginn sehr klar sagen: Unser Kampf gegen Terrorismus richtet sich nicht gegen den Islam, sondern gegen fanatischen und gewalttätigen Extremismus."

Mehr