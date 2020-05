Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den Wegfall von Grenzkontrollen erneut vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängig gemacht. Bleibe das Infektionsgeschehen stabil oder entwickele es sich sogar rückläufig, dann strebe man das Ziel an, nach dem 15. Juni die Corona-bedingten Grenzkontrollen völlig entfallen zu lassen. Horst Seehofer am Montag im bayerischen Freilassing: "Das ist die Perspektive und die setzt voraus, dass wir weiterhin diszipliniert und vorsichtig bleiben, auch wenn es jetzt da und dort Lockerungen gibt, all die Dinge einhalten, die notwendig sind, um das Virus zurückzudrängen, nämlich den Abstand, den Mundschutz und die Hygiene. Und wenn das von der weitaus überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung so eingehalten wird, dann, glaube ich, können wir dieses große Ziel Aufhebung der Grenzkontrollen ab dem 16. Juni einhalten, weil es uns dann das Infektionsgeschehen erlaubt." Seit Samstag haben sich Deutschlands Grenzen zu EU-Nachbarstaaten bereits in Teilen wieder geöffnet. Denn Seehofer hatte am vergangenen Mittwoch angekündigt, die wegen der Corona-Pandemie seit dem 15. März bestehenden Kontrollen zu lockern. So wurden die Kontrollen zu den Anrainerstaaten wie Österreich, der Schweiz und Frankreich zwar grundsätzlich bis zum 15. Juni verlängert. Allerdings wurden schon seit Samstag an allen deutschen Grenzen nur noch stichprobenartige und keine systematischen Kontrollen mehr durchgeführt.