BUNDESINNENMINISTER HORST SEEHOFER (CSU): "Sie ist für mich unerklärlich und dass die noch von höchster Stelle der Ärzteschaft kommt, das ist fast erschütternd. Denn die ganze Welt orientiert sich ja an diesen Infektionsschutzregeln, also Abstand, Maske und Händewaschen beispielsweise. Und dann kommt jemand als Ärztechef und stellt das alles infrage. Ist ja nicht so, dass wir nur in Deutschland uns so verhalten, sondern das sind ja Regeln, die weltweit zur Anwendung kommen. Und ich freue mich, dass ich hier alle mit Masken sehe. Also die Bevölkerung ist manchmal noch sachkundiger und einsichtiger als manche Berufsfunktionäre."

