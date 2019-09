(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin: "Ich möchte die drei Zahlen noch einmal wiederholen, weil die sind Tatsachen 2199 insgesamt gerettet, 565 Zusagen der Bundesregierung hier sich zu beteiligen solidarisch und von diesen 565 sind 225 Personen nach Deutschland gebracht worden. In fünfzehn Monaten." // "Man glaubt ja immer, haben wir uns geirrt, gibt es noch irgendwelche anderen Zahlen, die wir alle kennen. 225 Personen in 15 Monaten tatsächlich aufgenommen. Das ist doch Lichtjahre von einer Veränderung der Migrationspolitik der Bundesregierung entfernt." // "Wir beteiligen uns also in Europa solidarisch an der Rettung von Menschen aus der Seenot. Und ich weise die Kritik an diesem Verfahren aufs Schärfste zurück. Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss."