HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister: "Das sind die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Mitgliedsstaaten. Also bei uns in Frankreich, Schweiz, Österreich, Dänemark. Und da war die ganz mehrheitliche Auskunft der Mitgliedsstaaten, dass sie am 15. Juni die Grenzkontrollen beenden werden. Ein Teil, ein kleinerer Teil der Mitgliedsstaaten, wird es bis Ende Juni tun. Und mit der Beendigung der Grenzkontrollen erfolgt dann auch eine Beendigung der Quarantäne, so dass man beim Wechsel zwischen den Ländern in Europa auch nicht mehr in Quarantäne muss. Das heißt, es ist dann wieder die volle Freizügigkeit hergestellt. Die Binnengrenzkontrollen sind dann Ende Juni in ganz Europa zu Ende, und ich werde dem Kabinett auch nächsten Mittwoch dazu einen Vorschlag machen, der in diese Richtung geht, dass wir anstreben bis zum 15. Juni die jetzt noch bestehenden Grenzkontrollen zu beenden."