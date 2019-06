Die gewaltbereite rechtsextreme Szene in Deutschland ist nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer weiter gewachsen. Ende 2018 habe es 24.100 Rechtsextremisten gegeben, sagte Seehofer am Donnerstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2018 in Berlin. Er halte den Rechtsextremismus für "brandgefährlich", es gebe eine hohe Gefährdungslage, so Seehofer: "Weiterhin auf einem Höchststand ist auch die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten mit 12.700 Personen. In Verbindung mit der hohen Waffenaffinität des rechtsextremistischen Spektrums sind diese Zahlen ausgesprochen besorgniserregend." Seehofer äußerte sich in diesem Zusammenhang auch zu den neuen Entwicklungen im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: "Auch nach dem Geständnis des Tatverdächtigen wissen wir noch nicht alles über die Hintergründe zu dieser verabscheuungswürdigen Tat. Und ich möchte Ihnen versichern, dass die Behörden in Zusammenarbeit mit dem Generalbundesanwalt alles dafür tun, dieses schreckliche Verbrechen und die ganzen Umfeldtatbestände aufzuklären." Die Zahl der linksextremistischen Straftaten habe im letzten Jahr abgenommen, sagte Seehofer. Die Relevanz der linksextremistischen Szene sei aber insgesamt nicht geringer geworden. Das Aggressionspotential dieser Szene richte sich vor allem gegen Polizisten, die zunehmend in aggressiver Weise körperlich angegriffen würden.